Loredana: Bewaffneter Einbruch beim Rap-Star!

Loredana berichtet von einem bewaffneten Überfall während sie geschlafen hat!

Aktuell gönnt sich Loredana ein bisschen Urlaub und chillt mit Freunden und ihrer Familie in einer Villa in Barcelona. Der schöne Trip wurde jetzt leider von einem angsteinflößenden Ereignis überschattet. Vor rund einer Stunde verkündete Loredana in ihrer Instagram Story eine Schock-Nachricht: In ihrem Haus wurde eingebrochen. Nachts, während sie friedlich geschlafen hat. 10 Männer und alle bewaffnet – eine absolute Horror-Vorstellung! Dem Rap-Star, Familie und Freunden ist zum Glück nichts passiert, aber die Einbrecher haben ein paar wertvolle Teile geklaut. Auf Instagram erklärt sie ihren Fans genau, wie der bewaffnete Überfall abgelaufen ist und zeigt auch Aufnahmen der Überwachungskameras, welche die Einbrecher mit Brechstangen zeigen und auch auf Band haben, wie die Diebe mit der Beute abhauen. Es passiert nicht selten, dass Stars überfallen werden. Harry Styles wurde schon bedroht und überfallen, aber auch bei Shawn Mendes flüchteten Diebe mit krasser Beute.

Bewaffneter Überfall auf Rap-Star: Loredana sucht nach Hinweisen zu dem Einbruch

"10 Männer sind bewaffnet in unser Haus eingebrochen", schreibt Loredana zu dem Überfall in ihrer Instagram-Story, "Konnte es selber nicht glauben, ich war am Schlafen. Wenn ihr irgendwelche Hinweise habt, bitte meldet euch. Es geht nichts um das Geld, sondern um einen sehr persönlichen Gegenstand, der mir geklaut wurde. Danke Gott, meiner Familie und meinem Team, dass uns nichts passiert ist. Leider haben die Einbrecher auch alle Festplatten von unserem Kameramann @dieserbobby geklaut. Gestern wurde mir wieder klar, sei jeden Tag dankbar für das, was du hast." Wir können uns kaum vorstellen, wie eklig das Gefühl sein muss, wenn man feststellt, dass es einen bewaffneten Einbruch im eigenen Zuhause gegeben hat, während man friedlich geschlafen hat. Wir hoffen sehr, dass die Einbrecher gefasst werden. Wer Hinweise hat, sollte diese dringend bei Loredana, ihrem Management oder der Polizei melden. Wir wünschen Loredana, ihrer Familie und ihrem Team viel Kraft und Erfolg bei der Suche.

Die Einbrecher von Loredana überfielen das Haus mit zehn Personen und klauten Geld und mehrere persönliche Gegenstände, während sie geschlafen hat. Instagram/@loredana