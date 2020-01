Lily Collins, Tochter von Phil Collins, ist britisches Model und Schauspielerin. Du kennst sie bestimmt aus einigen coolen Filmen. Für eine Rolle hat sie sich richtig krass verändert. Lily, die sowie schon eine sehr schlanke Figur hat, hat für ihre Rolle in "To The Bone" über 10 Kilo abgenommen! In dem Film geht es um Ellen, ein magersüchtiges Mädchen, die mit der heftigen Krankheit täglich zu kämpfen hat … 😳