Im Dezember 2018 musste der US-amerikanische Rap-Star Lil Pump in Dänemark für einen Tag in den Knast und wurde des Landes verwiesen! Der "Gucci Gang"-Star war aber 2018 noch zwei weitere Male im Gefängnis: Einmal in L.A., weil er dort mit einer Pistole in seine eigene Wohnungstüre schoss, und beim zweiten Mal fuhr er Auto ohne Führerschein.