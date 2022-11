Liebesstellung 69: Eine Frage des Geschmacks!

Obwohl es bei dieser Stellung nicht zum Geschlechtsverkehr kommt, ist sie wohl die intimste Sexposition überhaupt. Wir erklären dir, wie sie geht und worauf du achten musst.

Wenn du dir vorstellen willst, wie diese Sexposition funktioniert, dann kipp die Zahl 69 in Gedanken mal auf die Seite. Denn mit der Kombination der beiden Zahlen 6 und 9 wird die entgegen gesetzte Körperausrichtung der Partner in dieser Liebesposition symbolisiert: Beide liegen hier übereinander oder nebeneinander, das Gesicht jeweils dem Schoß des anderen zugewandt. Mit Händen, Lippen und Zunge können so beide Partner gleichzeitig den anderen an den Geschlechtsteilen stimulieren.

Willst du mehr darüber wissen? Wir nennen dir die Besonderheiten, die Variationen und die Vor- und Nachteile dieser Sexstellung:

» 69: Die Besonderheiten!

» 69: Die Vor- und Nachteile!

» 69: Die Variationen!

» Lustvoller Sex: So geht's!

Mehr Dr.-Sommer-Infos:

» Mehr Bilder zur Stellung 69!

» [old:bcnode:9284]Sex-Stellungen im Überblick![/old]