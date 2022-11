Liebesstellung 69: Eine Frage des Geschmacks!

69: Die Vor- und Nachteile!

Ablenkung: Die Stellung 69 ist bei Männern populärer als bei Frauen. Frauen kritisieren an diese Stellung manchmal, dass zuviel gleichzeitig stattfindet und sie durch die eigenen Aktivitäten vom Genuss abgelenkt werden.

Unangenehm: Außerdem kann's passieren, dass der oben liegende Mann mit dem Penis manchmal zu tief in den Mund seines Partners oder seiner Partnerin eindringt, was als unangenehm empfunden wird. Das kann man verhindern, indem das Paar 69 nicht übereinander liegend, sondern seitlich nebeneinander praktiziert. Denn wie bei jeder anderen Liebesstellung ist es wichtig, dass der Sex für beide lustvoll und angenehm ist.

Sperma: Manche scheuen sich davor, dass ihr Partner in ihrem Mund einen Samenerguss hat. Das ist völlig okay. Wenn du nicht willst, dass dein Partner in deinem Mund kommt, dann sag ihm das. Am besten schon vorher. Dann kann er dir rechtzeitig ein Zeichen geben, bevor er abspritzt.

Unschädlich: Und wenn er doch mal in deinem Mund kommt, wohin dann mit dem Sperma? Ausspucken? Runterschlucken? Das kommt drauf an! Dazu solltest du wissen: Das Sperma eines gesunden Jungen oder der Liebessaft eines gesunden Mädchens sind weder ungesund noch schädlich. Auch dann nicht, wenn man es schluckt. Aber natürlich darfst du das Sperma auch jederzeit ausspucken.

Ansteckend: Wenn du das Sperma eines HIV infizierten Mannes oder den Liebessaft einer infizierten Frau in den Mund bekommst oder schluckst, kannst du dich anstecken. Nicht nur mit AIDS, sondern auch mit anderen sexuell übertragbaren Krankheiten.

Schütz dich: Falls du also nicht weißt, ob dein Partner oder deine Partnerin gesund ist, solltest du dich unbedingt schützen. Dann gilt: Kein Oralsex beim Mann ohne Kondom. Und kein Oralsex bei der Frau ohne ein aufgeschnittenes Kondom oder so genannte Dental Dams* über die Scheide zu legen. Alternativ tut's auch mal ein Stück Frischhaltefolie.

* Dr.-Sommer-Info: Dental Dams sind dünne Latextücher, die man beim Oralverkehr mit seiner Partnerin einsetzen kann. Sie werden über die Vagina gelegt und sollen beim Lecken Schutz vor HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten bieten. Dental Dams gibt's in jeder Apotheke.