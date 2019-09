Liam Payne: Schlimme Krankheit!😕

Liam Payne hat Angst

Eigentlich läuft es für One Direction-Mitglied Liam Payne gerade super. Seine Solo-Karriere boomt, seine neuen Songs kommen gut an und auch privat ist er in einer glücklichen Beziehung. Doch das war und ist nicht immer so. Natürlich hat der Sänger auch immer wieder schlechte Tage, wie etwa als Liam Payne Anfang des Jahre überfallen wurde. Nun hat er aber offen darüber gesprochen, dass er auch an einer psychische Krankheit leidet. Eine Angststörung bestimmt immer wieder über sein Leben und schränkt ihn ziemlich ein: "Dadurch habe ich eine kleine Agoraphobie entwickelt. Ich wollte nie das Haus verlassen. Und ich habe immer noch Tage, an denen ich nicht aus dem Haus will. Auch wenn es nur ums Einkaufen geht." Sogar einen Kaffee bei Starbucks zu bestellen fiel ihm oft schwer. "Ich saß schwitzend im Auto und dachte nur ‘Ich will das nicht tun‘", so der 26-Jährige. Oh man, das klingt ja wirklich schlimm. Bei einer Agoraphobie fürchten sich die Betroffenen häufig vor großen, öffentlichen Plätzen oder Menschengedränge, was dazu führt, dass sie die Wohnung nicht mehr verlassen können. Zum Glück hat Liam Payne erkannt, womit er es zu tun hat und weiß sich nun besser zu helfen.

So geht Liam Payne mit seiner Krankheit um

"Leider passiert das allen in dieser Industrie", meinte Liam Payne im Interview und bezieht sich damit darauf, dass viele Stars, seien es Musiker, Schauspieler oder andere Künstler, ebenfalls psychischen Probleme haben. So leidet etwa auch Shawn Mendes unter Angstzuständen. Allerdings weiß das One Direction-Member heute, dass er sich nur seiner Angst stellen kann, um sie in den Griff zu bekommen und wieder selbst bestimmen zu können, wohin er geht. "Ich denke, an einem bestimmten Punkt muss man einfach so schnell es geht darüber hinwegkommen." Etwas das Liam Payne persönlich sehr hilft, ist Joggen zu gehen. Dafür steht er sogar immer um 5 Uhr auf und bekommt dann durchs Laufen einen klaren Kopf, wodurch auch die Angst viel weniger wird. Toll, dass er seine Erfahrungen so offen mit anderen teilt! Vielleicht inspiriert er damit auch ein paar Menschen, die dasselbe durchmachen müssen!👏🏻

