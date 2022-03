Lewis Hamilton heißt bald ganz anders: Herzzerreißender Grund

"Formel 1"-Star Lewis Hamilton verkündet, dass er seinen Namen ändern will

Lewis Hamilton hat verkündet, dass er seinen Namen ändern wird. Die ganze Welt kennt ihn unter diesem Namen und trotzdem will er "Formel 1"-Star bald anders heißen.

Sein Grund dafür ist mehr als herzzerreißend. Auf der "Dubai Expo" sagte er auf der Bühne: "Ich bin sehr stolz auf meinen Familien-Namen Hamilton. Doch vermutlich weiß niemand von euch, dass der Nachname meiner Mutter Larbalestier ist." Und genau den Namen Larbalestier will er jetzt in seinen eigenen Namen einfügen lassen. Seine Mutter und sein Vater trennten sich, als Lewis zwei Jahre alt war, trotzdem hat er zu beiden Elternteilen ein gutes Verhältnis und bei seinen Rennen sind oft auch beide anwesend, um ihren Sohn zusammen zu unterstützen. Lewis Hamilton hat auch den Grund für diese Namensänderung erklärt, der gleichzeitig herzzerreißend wie auch vorbildlich ist.

Lewis Hamilton erklärt herzzerreißenden Grund: Darum heißt der "Formel 1"-Star bald anders

Lewis Hamilton will den Namen seiner Mutter zusätzlich aufnehmen. Ob er dann Lewis Larbalestier Hamilton oder Lewis Hamilton Larbalestier heißt, ist bisher noch unbekannt.

Warum ihm diese Veränderung wichtig ist, erklärte er ebenfalls in seinem Statement: "Ich verstehe diese Idee nicht ganz, dass die Frau ihren Nachnamen verliert, wenn Menschen heiraten. Ich möchte, dass ihr Name mit dem Hamilton Namen fortgesetzt wird." Diese Aussage ist einfach nur herzzerreißend süß und macht seine Mutter, Carmen Larbalestier, sicher sehr stolz. Am Wochenende findet das erste Rennen der Saison in Bahrain statt, ob seine Namensänderung bis dahin schon vollzogen sein wird, sei laut Lewis jedoch unwahrscheinlich, aber sie arbeiten daran.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->