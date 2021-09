Lehrersprüche: die 35 witzigsten!

Lustige Lehrersprüche – es gibt sie von Lehrer*innen, es gibt sie über Lehrer*innen … Und manchmal entstehen die witzigsten Sprüche auch durch die direkte Interaktion mit den Menschen, die ihnen den ganzen Tag „ausgeliefert“ sind: den Schüler*innen! 😁 Wir haben uns mal ein bisschen umgehört und für euch die lustigsten Lehrersprüche herausgesucht! Wir wünschen viel Spaß beim Lernen dieser witzigen Sprüche – vielleicht habt ihr ja dann einen in der Hinterhand, wenn euch der*die Lehrer*in mal wieder auf die Nerven geht? Aber Achtung! Die Lehrer*innen sind auch nicht auf den Mund gefallen, wie ihr bestimmt feststellen werdet. 😅

Lustige Lehrersprüche als Zitat

Frag dich selbst: „Habe ich das Bedürfnis, etwas zu laminieren?“ – Dann könnte Lehrer*in ein Beruf für dich sein.

Es braucht ein großes Herz und einen großen, extra-schwarzen Kaffee, um junge Köpfe zu formen.

Wenn die Dinge, die mir auf der Zunge liegen, beim Unterrichten aus meinem Mund kämen, hätte ich längst keinen Job mehr.

Unterrichten ist ungefähr so, wie einen ausbrechenden Vulkan zu besteigen. Während eines Hurrikans. Während dich Dinosaurier jagen.

Weißt du, was länger braucht als ein Kind, um eine Geschichte zu erzählen? Nichts.

Manchmal gewinnst du, manchmal lernst du.

Bleib ruhig und tue so, als sei das Teil des Unterrichtsplans.

Unterrichten ist wie ein Spaziergang im Park. Im Jurassic Park.

Es ist schwer, einem jungen Menschen etwas beizubringen, der alles besser weiß.

Ich kann niemandem etwas beibringen. Ich kann nur dafür sorgen, dass sie nachdenken.

Ein*e Lehrer*in zu sein, ist einfach. Es ist wie Fahrradfahren. Wenn das Fahrrad in Flammen steht. Und du in Flammen stehst.

Lehrer*in – eine Person, die dir hilft, Probleme zu lösen, die du ohne die Person gar nicht hättest.

Witzige Dialoge mit Lehrer*innen

Die lustigsten Momente haben Lehrer*innen doch im Gespräch mit ihren Schüler*innen. Das zeigen diese witzigen Dialoge, die es so oder so ähnlich täglich in den Klassenzimmern der Welt gibt. 🤣

Lehrer*in: „Wo sind deine Hausaufgaben?“ – Schüler*in: „Ich habe sie im Kampf mit einem Kind verloren, das gesagt hat, du wärst nicht der*die beste Lehrer*in der Schule!“

Lehrer*in: „Hast du deine Hausaufgaben gemacht?“ – Schüler*in: „Haben Sie unseren Test benotet?“ – Lehrer*in: „Nein, ich muss auch andere Tests benoten.“ – Schüler*in: „Und ich habe auch die Hausaufgaben anderer Lehrer*innen zu erledigen.“

Lehrer*in: „Möchtest du es mit der ganzen Klasse teilen?“ – Schüler*in: „Nein, deswegen habe ich es ja geflüstert.“

Lehrer*in: „Komm schon, das hast du in der dritten Klasse gelernt!“ – Schüler*in: „Ich erinnere mich nicht mal, was ich heute Morgen zum Frühstück hatte.“

Lehrer*in: „Wenn dein Freund von dir 5€ leihen möchte und du ihm 10€ gibst, wie viel bekommst du von ihm zurück?“ – Schüler*in: „Nichts!“ – Lehrer*in: „Du hast keine Ahnung von Mathe.“ – Schüler*in: „Sie haben keine Ahnung von meinem Freund.“

Lehrer*in: „Wo ist dein Buch?“ – Schüler*in: „Zuhause.“ – Lehrer*in: „Und was tut es da?“ – Schüler*in: „Mehr Spaß haben als ich.“

Lehrer*in: „Warum redest du während meines Unterrichts?“ – Schüler*in: „Warum unterrichten Sie während meines Gesprächs?“

Lehrer*in über Parteien und Vereine: "Wofür organisieren sich denn Menschen in Vereinen?" – Schüler*in: "Saufen!"

Lehrer*in: "Wer kann mir mal ein ganz berühmtes Kohlenhydrat nennen?" Schüler*in: "Nudeln?"

Lehrer*in: "Jetzt ' sag was dazu!" Schüler*in: "Auf Deutsch oder auf Englisch?" Lehrer*in: "Auf Chinesisch mit japanischem Untertitel natürlich!!"

Lehrer*in:"Can I ask for the attention of all the students?" Schüler*in: "Klar, fragen kostet ja nix."

Lehrerin (ca. 1,60 m groß, stehend): "Andreas, Du hast geschwätzt. Aufstehen...!" Schüler (ca. 1,85 m groß) steht auf und überragt die Lehrerin um Haupteslänge. Resigniert meint daraufhin die Lehrerin: "Setz Dich wieder hin. Ich will mit Dir schimpfen."

Lehrer*in: "Wenn Du was zu sagen hast, kannst Du dich jederzeit melden und ich werde die Frage auch so gut es geht beantworten." Schüler*in meldet sich ... Lehrer*in: "Ja, jetzt natürlich nicht! Jetzt rede ich ja!"

Lehrer*in: "Wenn ich zu einem Japaner 'Schlitzauge' sage, dann ist das keine Beleidigung, sondern lediglich eine Beschreibung der Äußerlichkeiten." Schüler*in: "Wenn ich zu Ihnen 'Fettsack' sagen würde, wäre das also auch nur eine Beschreibung der Äußerlichkeiten?"

Lehrer*in: "Was machen Sie denn?" Schüler*in: "Ich warte." Lehrer*in: "Worauf? Godot kommt heute nicht."

Lustige Lehrersprüche aus dem Schulalltag

Ganze Bücher konnten schon mit witzigen Sprüchen von Lehrer*innen und Schüler*innen gefüllt werden. Wir haben das Internet nach den besten Sprüchen vom Lehrpersonal durchforstet!

Lehrer*in: „Ich schätze Schüler, die ihre eigene Meinung vertreten. Ich gebe ihnen schlechte Noten, aber ich schätze sie."

Lehrer*in beim Erklären der Kurvendiskussion: "Damit ihr's wisst: Wo keine Potenz ist, kann man auch nichts runterholen."

Lehrer*in: "Habt Ihr Euer Bio-Buch dabei?" [betretenes Schweigen] Lehrer: "Habt Ihr da überhaupt schon mal reingeguckt? Da ist sicher ein Happening von Bücherläusen, die noch nie in ihrem Leben Licht gesehen haben!"

Lehrer*in: "Im Grunde kann man alles, was es gibt, essen - die Frage ist nur wie oft."

Lehrer*in: "Wenn man euch durchmischen und zerdrücken würde, kämen prima Schlaftabletten raus!"

Lehrer*in: "Also Leute, oberste Regel: Spickzettel immer auf Richtigkeit überprüfen!"

Lehrer*in, nachdem er*sie konzentrierte Schwefelsäure in den Ausguss gekippt hat: "Hoffentlich waren da unten keine Kanalarbeiter!"

Lehrer*in: "Am liebsten würde ich euch alle loswerden, aber Massenmorde fallen so schrecklich schnell auf..."