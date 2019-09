Bei den Dreharbeiten zur Kultserie "Glee" verliebten sich die Hauptdarsteller Lea Michele und Cory Monteith in einander. Doch, die Beziehung endete auf tragische Weise. Denn am 13. Juli 2013 wurde der Schauspieler in Folge einer Überdosis tot aufgefunden. Er wurde nur 31 Jahre alt. Lange Zeit konnte seine Freundin Lea das auch kaum verarbeiten. Aber in diesem Jahr heiratete sie ihren neuen langjährigen Freund Zandy Reich und ist wieder überglücklich.💍