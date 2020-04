Das Vermögen der „To All The Boys I’ve Loved Before“-Darstellerin Lana Condor wurde bereits vor Erscheinung der Erfolgsfilme auf 2,7 Millionen Euro geschätzt. Pro Jahr verdient sich fast 280.000 Euro. Gerade erst erschien der 2. Teil von „TATBYLB“ auf Netflix. Zusammen mit dem 3. Teil der Trilologie "To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean", dürfte das Bankkonto der 22-Jährigeninzwischen noch dicker geworden sein!