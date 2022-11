LaFee: "Ich habe mich von Matt getrennt!"

Der Schock sitzt tief: BRAVO deckte auf, dass Matt heimlich mit anderen Mädels rummachte - jetzt beendete sie Sängerin die Beziehung!

Er war ihre erste große Liebe - aber BRAVO (Fotos aktuell in Ausgabe 16/2008) enthüllte jetzt, dass Matt (20) LaFee (17) fies betrogen und hintergangen hat! Die logische Konsequenz für die Sängerin:

"Ich habe mich von Matt getrennt, weil er Scheiße gebaut und mich verletzt hat", erklärt LaFee gegenüber "Bild". "Die Fotos waren ein großer Schock für mich, ein Schlag ins Gesicht. Es wird definitiv kein Zurück für uns geben."

Vor kurzem gaben die beiden noch ein gemeinsames » Liebes-Interview in BRAVO , aber all das ist jetzt Vergangenheit. LaFee stellte Matt am Telefon zu Rede:

"Er war ehrlich, aber das Vertrauen ist zerstört. Treue ist mir sehr wichtig und Bedingung in einer Beziehung", so die Sängerin. Obwohl sie die Zeit mit Matt nicht bereut, ist LaFee doch tief enttäuscht: "Ob ich noch einmal so fest an die große, einzige Liebe glauben kann, das weiß ich allerdings noch nicht."