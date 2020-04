Lady Gaga: „Ich freue mich darauf, Mutter zu sein“

Lady Gaga: Endlich super happy!

In einem Interview mit der US-Ausgabe der Instyle wurde Lady Gaga gefragt, was sie wirklich glücklich macht. Daraufhin nennt sie an erster Stelle das Wort Ehe, womit die Beziehung zu ihrem Freund Michael Polansky gemeint ist. Bereits seit Ende 2019 soll der er an ihrer Seite sein. Mit der Öffentlichkeit haben sie ihre Beziehung allerdings erst Anfang 2020 geteilt. Lady Gaga scheint nach ihrer harten Vergangenheit, in der sie sich sogar das Leben nehmen wollte, endlich super happy zu sein und macht jetzt sogar Andeutungen auf ein Baby. 😱 Ist etwa schon eine Mini-Gaga auf dem Weg?

Lady Gaga kann es kaum erwarten Mutter zu werden

Um die Gesundheit hat die „Shallow“-Sängerin noch nie ein großes Geheimnis gemacht. Lady Gaga steht offen zu ihren Depressionen und auch, dass sie sich früher geritzt hat, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Ihr Privatleben hütet sie jedoch. Umso krasser, dass sie jetzt in einem Interview offen dazu steht, es kaum erwarten zu können, endlich Mutter zu werden. "Ich kann sagen, dass ich es gar nicht erwarten kann, irgendwann Kinder zu haben. Ich freue mich darauf, eine Mutter zu sein. Ist es nicht unglaublich, was wir vollbringen können? Wir können einen Menschen in uns halten und ihn heranwachsen lassen. Dann kommt er heraus - und es ist unser Job, ihn am Leben zu halten.", so Lady Gaga. Hach, wie süß! Mal sehen, wann wir Lady Gaga mit einem kleinen Baby im Arm zu sehen bekommen.

