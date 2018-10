Krasse Verwandlung: Kendall Jenner mit blonden Haaren

Krasse Komplett-Veränderung bei Model Kendall Jenner! Die Kardashian-Schwester trägt jetzt kurze blonde Haare!

Neue Frisur für Kendall

Eigentlich kennen wir Kendall Jenner (22) so wie alle aus ihrer Familie als typischen Schwarzkopf. Ein bisschen tanze sie jedoch schon immer aus der Reihe, denn neben ihren kurvigen Influencer Schwestern, ist Kendall ein ganzes Stück natürlicher. Sie stylt sich anders als ihre Schwestern, ist als einzige nicht nur Foto-, sondern auch ein weltweit beliebtes Laufstegmodel und steht für die größten Marken der Welt auf dem Catwalk. Doch wie bereits alle K’s vor ihr, hat auch sie jetzt den Schritt gewagt und ist unter die Blondinen gegangen – bis jetzt haben wir sie nur ein einziges Mal auf der Show von Balmain mit einer hellen Perücke gesehen. Damals gab es einen Rollentausch mit Gigi Hadid, die für die Show eine braune Haarpracht trug. Hat sie sich jetzt für eine entgültige Variante entschieden?

Kendall Jenner jetzt Blondine

In ihrer neusten Instagram Story postete sie neben einigen Schnappschüssen aus ihrem Shooting für Louis-Vuitton ein kurzes Video. Auch wenn die Lichtverhältnisse sehr schlecht sind und alles in einem Rot-Ton schimmert, ist deutlich zu erkennen – Kendall ist jetzt blond. Ihre Stirn ist durch einen gerade geschnittenen Pony ganz verdeckt und die Frisur rahmt ihr schönes Gesicht komplett ein. Und auch wenn es auf den ersten Blick mehr als ungewöhnlich ist, dass sonst so natürliche Model plötzlich in goldblond zu sehen, es sieht super aus!

Blondine als Halloween-Gag?

Da man im nächsten Video erkennen kann, dass Kendall sich in einem Theme Park befindet und ein Halloween-Event besucht, liegt die Vermutung nah, dass es sich bei der Veränderung nur um ein Kostüm handelt. Also Entwarnung für alle Fans, unsere liebe Kendall bleibt brünett! Doch für den Ernstfall hat Kendall auf jeden Fall bewiesen, dass sie auch blond tragen kann. Gruselig sieht sie jedenfalls nicht aus…

Das könnte dich auch interessieren: