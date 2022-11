Kendall Jenner: Die einzige Kardashian ohne Beauty-OP

Während sich Kim und Co alle immer wieder operieren lassen, und sogar Kendalls Eltern Bruce und Kris Jenner ständig optisch erneuern, erkennt der Arzt an der 18-Jährigen keine Veränderung: "An sich sieht das für mich nicht operiert aus, auch die Augenpartie, hier lacht sie, das sieht ein bisschen anders aus, aber das sieht nicht operiert aus auf dem Bild. Ich denke auch die Nase nicht, die hat sich nicht relativ verändert, die ist hier ein bisschen breiter, aber das war sie vorher auch schon. Also ich denke nicht, dass da was passiert ist."

Hat sich Kendall nur nicht verschönern lassen, weil sie eh schon perfekt aussieht? Denn sogar ihre kleine Schwester Kylie (16) lag schon unter dem Messer! Wir freuen uns jedenfalls, dass wenigstens eine der Familie auf natürliche Schönheit steht!