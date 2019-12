Erst vor Kurzem hat sich auch der deutsche Rapper Kontra K zum Veganismus bekannt! Seine Fans wissen, was für ein großer Tierfreund der "Letzte Träne"-Star ist. Seine bisherigen Erfahrungen damit teilte er direkt bei Instagram mit: "Also ich muss sagen, mir fehlt jetzt nichts. Und wenn es dazu beiträgt, dass irgendwas besser ist, dann ist das okay. Mal gucken, wie lange ich das durchziehe. Ist machbar auf jeden Fall." Mega!!!