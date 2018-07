"Köln 50667"-Star Mina Huremovic: Nippel-Fail

OMG! “Köln 50667”-Schauspielerin Mina Huremovic trug in ihrer Instagram-Story ein weißes, durchsichtiges Shirt… ohne BH!

Mina Huremovic im Shopping-Himmel

Wenn es ums Thema Shoppen geht, sind wohl so ziemlich alle Mädels gleich: „Wenn man nach Hause kommt und es einfach wie Geburtstag und Weihnachten zusammen ist, weil einfach mal zwei fette Pakete auf dich warten… Ich liebe dieses Gefühl“ – so fasste es “Köln 50667”-Star Mina Huremovic („Dana“) jetzt in ihrer Insta-Story ziemlich treffend zusammen. Und der Inhalt der Pakete ließ das Herz der 25-Jährigen gleich noch höherschlagen: Von Schuhen, über Caps, bishin zu lässigen Shirts… es war alles dabei, was das Herz begehrt.

Mina Huremovic und das “leicht” durchsichtige Shirt

Neben einigen gestreiften Oberteilen gefiel Mina vor allem ein ganz weißes Shirt besonders gut. Deshalb entschloss sich die Schauspielerin, es direkt mal anzuprobieren. Doch als sich die Blondine im Spiegel betrachtete, bemerkte sie ein echtes No Go: Das Top war vollkommen durchsichtig! Oh oh, was sollte Mina nur davon halten? „Also an sich find ich dieses Oberteil echt schön, weil es echt schön geschnitten ist. Aber das ist leicht durchsichtig, also nur leicht“, witzelte sie. Denn „leicht“ war natürlich absolut untertrieben – man konnte einfach ALLES sehen!

Mina verrät ihren Trick, wenn sie keinen BH trägt

Doch Mina Huremovic hatte natürlich vorausgedacht, bevor sie sich in diesem gewagten Oberteil ihren 200.000 Instagram-Abonnenten präsentierte. Denn dort, wo unter anderen Umständen ihre Nippel zu sehen gewesen wären, hatte sie zwei weiße Pads platziert und erklärte: „Das sind übrigens Nippel-Kleber – die hab ich immer drauf, wenn ich keinen BH trage“ – ahaaa sehr clever!

Normalerweise sind solche Klebeteile eigentlich nicht dazu bestimmt, gesehen zu werden. Doch unter einem derart durchsichtigen Shirt ließ es sich natürlich schlecht vermeiden. Ob Mina das freizügige Oberteil am Ende behalten hat oder nicht, hat die 25-Jährige nicht verraten.

