"Köln 50667"-Star Danny Liedtke: Fake-Profil auf Instagram

Fake-Profile auf Instagram sind mittlerweile gang und gäbe. Auch "Köln 50667"-Star Danny Liedtke beschäftigt das Thema.

"Köln 50667"-Star Danny Liedtke: Gefakter Instagram-Account

Vor kurzem erreichte Instagram die unglaubliche Marke von einer Milliarde Nutzern. Doch nicht alle User bzw. Profile sind echt. Hinter jedem zehnten Account steckt laut dem Tech-Portal "The Informant" ein Bot. Italienische Marktforscher von "Ghost Data" fanden auf Instagram 95 Millionen sogenannter Fake-Accounts also, die nicht von Menschen bedient werden, sondern von Computern. Sie liken, kommentieren, posten automatisiert und täuschen nur vor, echte User zu sein! Doch es gibt auch mindestens genauso viele Fake-Accounts die von realen Menschen erstellt wurden. "Köln 50667"-Schauspieler Danny Liedtke beschäftigte diese Tatsache so sehr, dass er seiner Community folgende Frage stellte: "Hand auf´s Herz... Hast du ein Fake-Profil hier auf Instagram um andere Leute zu stalken?". Daraufhin antworteten nur 17% mit "JA".

"Köln 50667"-Star Danny Liedtke: Fake-Accounts nur bei Influencern?

Danny Liedtkes Fans haben sich die Frage gestellt, ob er denn auch ein Fake-Profil hat, wenn er so eine Umfrage startet. Seine Antwort: "Nein, ich habe keine Extraprofil um andere Leute zu stalken. Ich habe die Frage einfach nur gestellt, weil ich wirklich Blogger kenne die ein Extraprofil haben, damit die in Instastories nicht mit ihrem Hauptprofil gesichtet werden." Danny hat sich einfach die Frage gestellt, weshalb man so etwas macht und promt bekam er zahlreiche Antworten seiner User.

Folgende Antwort eines Users teilte Danny mit seiner Community:

"Also beinahe alle meine Freundinnen haben ein Fake Profil um Menschen zu stalken, die sie nicht mögen, beispielsweise Ex-Freunde, deren neue Freundinnen etc. Viele teilen sich auch ein Fake-Proil."

Danny kommentierte das Ganzemit #Realtalk. In dieser Erklärung erkennt sich der Ein oder Andere wohl wieder.

Eine weitere Erklärung darauf könnte wohl sein:

"Mein Profil ist ein Fake-Profil um alte Klassenkameraden zu stalken mit denen ich schon lange nichts mehr zu tun habe und mit meinem richtigen Account folge ich denen auch nicht."

Chapeau vor so viel Ehrlichkeit!

