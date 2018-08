„Köln 50667“: Sommer-Pause!

Den treuen „Köln 50667“-Fans ist es sicher schon aufgefallen: Viele der Serienstars sind gerade in den Urlaub gefahren. Der Grund dafür ist eine Sommerpause, wie Schauspielern Maddy Nigmatullin („Lina“) jetzt verriet! Aber bedeutet das jetzt, dass ihr für eine Weile auf „Köln 50667“ verzichten müsst?

Gefühlt alle „Köln 50667“-Stars auf Reisen

Maddy Nigmatullin ist gerade für einen Sprachkurs nach Chicago geflogen und total verliebt in die Großstadt. Obwohl sie dort hauptsächlich zum Englischlernen hingedüst ist, genießt die 22-Jährige ihre Zeit dort in vollen Zügen.

Danny Liedtke („Kevin“), Patrick Beinlich („Olli“) und Max Bornmann („Lukas“) haben unterdessen seit letztem Wochenende auf ihrem USA-Roadtrip den Spaß ihres Lebens und bringen ihre Fans mit ihren superwitzigen Instagram-Stories täglich zum Lachen.

Aber auch der Rest der „Köln 50667“-Clique chillt gerade zum großen Teil abseits von Deutschland! Jenny Pham („Kimi“) war zuerst im italienischen Florenz und hängt jetzt mit einer Freundin im französischen Cannes am Beach ab.

Andree Katic („Patrick“) genießt in Kroatien die freie Zeit und lässt sich dort die Sonne auf seine Muckis scheinen...

...während Daniel Peukmann („Marc“) es kaum noch abwarten kann, bis es in ein paar Tagen nach Ibiza geht!

Niemand dreht mehr für „Köln 50667“

Doch wie kann es sein, dass ungefähr der halbe Cast gerade im Urlaub ist und der Rest, wie zum Beispiel Luise Matejczyk ("Lea") oder Paul Griffig ("Flo"), zu Hause abchillt? Wer steht denn dann überhaupt noch für „Köln 50667“ vor der Kamera? "Wir haben jetzt gerade Sommerpause am Set, deswegen sind jetzt alle am Verreisen“, erklärte Maddy Nigmatullin via Instagram. Aber keine Angst, das bedeutet natürlich nicht, dass ihr vorübergehend auf eure Lieblingsserie verzichten müsst. Denn das Team hat im Vorfeld extra genügend Folgen vorproduziert, sodass jeder sich eine kleine Auszeit gönnen kann, ohne dass sich das für die TV-Zuschauer überhaupt bemerkbar macht. Alle Fans können sich also entspannen – genau wie ihre Serienlieblinge!

