"Köln 50667": Schockierende Nachrichten für alle Fans

Die Reaktion der Fans und Community war gemischt, doch größtenteils negativ und skeptisch. Viele finden es nicht gut, dass gleich so viele bekannte Gesichter aus der Show geworfen wurden. Doch was sagt eigentlich Hauptdarstellerin Pia Tillmann dazu? "Für alle, die auf Drama, Nachtreten oder Skandale hoffen: sorry, das wird es nicht geben!", so Pia in ihrer aktuellen Insta-Story.

"Ich bin froh, nun wieder so viele Freiheiten zurückzubekommen. Ich kann nun machen, was ich will. Ich kann mich tätowieren lassen, mir die Haare färben oder sonst was und das ganz ohne Absprache", fügt sie hinzu. Sie ist dankbar für die schöne Zeit und für die vielen coolen Menschen, die sie kennenlernen dürfte. Es scheint also kein böses Blut zu geben. 🤗

* Affiliate-Link