Katja Krasavice steht auf "Promi Big Brother"-Mitbewohnerin Chethrin Schulze

Seit letztem Freitag läuft täglich „Promi Big Brother“ auf Sat1 – die Einschaltquoten sind so gut wie lange nicht. Und das hat die Show vor allem einer zu verdanken: Katja Krasavice!

Katja Krasavice erzählt heiße Sex-Story

Die Fans von Erotik-Model und Sängerin Katja Krasavice (22) haben von Anfang an darauf gehofft, dass die Blondine die „Promi Big Brother“-WG mit ihrer frechen Art ganz schön aufmischen würde. Und siehe da – ihr Wunsch ging in Erfüllung. Denn wie aus den sozialen Medien gewohnt, zeigt Katja sich auch im TV 24 Stunden am Tag von ihrer freizügigen Seite. Und das ist nicht nur auf ihre mehr als knappen Outfits bezogen, sondern auch auf ihre Art. Denn die sexy Powerfrau nimmt natürlich auch bei „Promi Big Brother“ kein Blatt vor den Mund! Zum Beispiel erzählte Katja gestern ihren beiden „Baustellen“-Mitbewohnern Johannes Haller und Chethrin Schulze davon, wie sie mit ihrem Fuck-Boy Sex hatte, während ihr schwuler bester Kumpel ganz neidisch daneben saß, weil der den Typ eigentlich selber ganz gut gefunden hätte.Krasse Story!

Sexy Überraschung für Katja Krasavice

Weil die Macher von „Promi Big Brother“ natürlich auch schon lange gemerkt haben, dass Katja Krasavice für alle Freizügigkeiten zu haben ist, haben sie die 22-Jährige kurzerhand ins Sprechzimmer gerufen, um sie mit einer Ladung Massageöl auszustatten. Während Katja sich darüber megamäßig freute, waren ihre Mitbewohner eher weniger begeistert. „Auf meinem Niveau ist das nicht“, sagte der ehemalige DSDS-Gewinner Alfonso Williams. "Nicht mit mir, nein!“ „Salz und Pfeffer wären mir lieber gewesen. Oder Wiener Würstchen“, meckerte Sophia Vegas. „Spülmittel hätte uns mehr geholfen“, jammerte außerdem Johannes. Denn auf der „Baustelle“ (so heißt der „arme“ Bereich des BB-Containers) mangelt es den Bewohnern selbst an solchen alltäglichen Dingen. Sie ernähren sich von Suppe und Brot und haben nichts als Wasser zu trinken. Die Bewohner des Luxus-Bereichs hingegen können sich kaum entscheiden, womit sie sich als nächstes den Bauch vollschlagen wollen.

Katja Krasavice und Chethrin Schulze ölen sich ein

„Die Schlingel, die wollen schon bisschen Action sehen“, stellte Katja Krasavice jedenfalls fest, nachdem sie das Massageöl entgegengenommen hatte.. „Ich gebe auch gerne die Action an die Leute, so wie die das sehen wollen“, verkündete sie. Kurzerhand ölte sie ihre Brüste ein und ließ sich anschließend von ihrer besten Freundin auf der „Baustelle“, Chethrin, den Rücken massieren.

„Wir hatten sehr viel Spaß! Ich würde noch viel mehr mit ihr machen, außer den Rücken eincremen!", verriet Katja. Klingt also ganz danach, als wäre die YouTuberin nicht davon abgeneigt, ihrer hübschen Mitbewohnerin noch näher zu kommen...

