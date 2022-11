Diese Girls sind beide im Jahr 1996 geboren und haben sogar im selben Monat Geburtstag! Während Katja am 10. August ihren 23. Geburtstag feiern wird, ist es bei Steffi am 27. August so weit. Trotzdem würden wahrscheinlich viele Katja Krasavice älter schätzen. Durch ihr krasses Make-Up und ihr sexy Image wirkt sie ganz anders als die natürliche, mädchen hafte Stefanie Giesinger.