Katja Krasavice: Das passierte nach ihrer Sex Show bei „Big Brother”

Einige behaupten, Katja Krasavices Sex Show bei „Big Brother“ wäre too much gewesen, doch was passierte danach wirklich?

Katja Krasavice erntet Kritik!

Einige deutsche Promis regten sich über Katja Krasavices kleine Sex Show im Fernsehen am Dienstag mega auf! In Folge 5 von „Big Brother“ befriedigte sich die Blondine nämlich, wie wir bereits berichteten, vor laufender Kamera selbst! Mehrere Millionen Zuschauer konnten live im Fernsehen oder später in der Sat1-Mediathek beobachten, wie Katja ihre Sex Show in der Badewanne hinlegte. Einige Promis waren sich einig: Das geht gar nicht! Die „Bachelor“ beziehungsweise „Bachelorette“-Kandidaten Jessica Neufeld, Niklas Schröder, Viola Kraus und Sebi Fobe hatten alle eine ganz klare Meinung zu Katjas öffentlicher Selbstbefriedigung. YouTube-Kollegin Jessica stellte im „Promiflash“-Interview klar: „Da konnte ich nicht mal hinschauen! Ich weiß nicht, ob das gut ankommt. Am Anfang dachte ich, sie wird einfach sympathisieren, indem sie so ist, wie sie ist. Aber wenn man too much ist, dann weiß ich nicht, ob die Zuschauer DAS wirklich wollen.“ Da sagen die Quoten aber was anderes liebe Jessica!

„Promi Big Brother“: Quotenrekorde wegen Katja?

„Promi Big Brother“ hat nämlich dieses Jahr so hohe Einschaltquoten, wie schon lange nicht mehr und dafür ist bestimmt vor allem Katja mitverantwortlich! Der Großteil der Zuschauer, die dieses Jahr dazu gekommen sind, sind nämlich im Alter zwischen 14 und 29 Jahren, also genau die Zielgruppe der YouTuberin. Viele Leute feiern einfach Katjas Offenheit und auch die Sex Show der 22-Jährigen schein niemanden gestört zu haben – ganz im Gegenteil! Mal abgesehen vom Staffelauftakt am Freitag, lag die Einschaltquote der anderen Tage immer zwischen 1,7 und 1,9 Millionen Zuschauern. Nach Katjas öffentlicher Selbstbefriedigung am Dienstag stieg die Quote gestern dann auf krasse 2,1 Millionen an! Wow. Damit ist diese Staffel „Promi Big Brother“ die erfolgreichste seit drei Jahren. Den Rekord des ganzen Formats hält nach wie vor das Halbfinale von 2015. Fakt ist, dass die Zuschauer anscheinend ziemlich Bock auf Katja und ihre freizügige Art haben, da kann der Youtuberin der Hate einiger Leute echt egal sein ...

