Katja Krasavice: Selbstbefriedigung live bei „Promi Big Brother“

Katja Krasavice macht ihrem Ruf mal wieder alle Ehre! Kaum durfte die YouTuberin bei „Promi Big Brother“ zum ersten Mal in den Luxus-Bereich, verlor sie keine Zeit… und gönnte sich bei der erstbesten Gelegenheit vor den Augen ihrer Mitbewohner (und natürlich vor laufenden Kameras) eine kleine Entspannung der besonderen Art.

Katja Krasavice vergnügt sich mit dem Duschkopf

Die Bewohner der „Baustelle“ bei „Promi Big Brother“ hatten es gestern Abend einzig und allein dem krassen Körpereinsatz von Katja Krasavice zu verdanken, dass sie in den Luxus-Bereich des Containers umziehen durften. Denn bei einem Wasserspiel-Duell gegen zwei Konkurrenten konnte sich in Zusammenarbeit mit Mitbewohnerin Cora Schumacher vor allem Katja mit riesengroßem Abstand durchsetzen und die meisten Punkte holen. Doch was die Zuschauer erst heute Abend sehen werden: Kaum war Katja zum ersten Mal seit ihrem Einzug bei "Promi Big Brother" in der „Villa“ angekommen, belohnte sich die 22-Jährige erst mal selbst für ihren Sieg – und zwar in der Badewanne!

SAT.1

Doch wer jetzt denkt, dass sich die sexy YouTuberin einfach nur sehnlichst darauf gefreut hatte, sich endlich mal so richtig gründlich waschen zu können (auf der „Baustelle“ ging das nämlich eher schlecht als recht) – der kennt die 22-Jährige schlecht. Denn Katja funktionierte den Duschkopf kurzerhand zu einem Sex-Toy um und vergnügte sich damit unter Wasser ausgiebig. Die Blondine störte es auch nicht im Geringsten, dass plötzlich Mitbewohnerin Sophia Vegas ins Badezimmer kam!

SAT.1

Katja Krasavice lässt sich nicht bei Selbstbefriedigung stören

"Was machst du?", fragte Sophia etwas perplex – doch Katja Krasavice blieb völlig entspannt und antwortete grinsend: "Ich befriedige mich!" Mit so einer direkten Ansage hatte Sophia offensichtlich nicht gerechnet und zog sich verstört auf die Toilette zurück. Doch damit nicht genug: Als nächstes platzte auch noch Hellseher Mike Shiva ins Luxusbad und erwischte Katja bei ihren heißen Wasserspielen! Wenn ihr das alles mit eigenen Augen sehen wollt und erfahren wollt, wie es dann weiterging, schaltet heute Abend um 22:15 Uhr SAT.1 ein!

