Kann ich auch Tampons verwenden, wenn ich noch "Jungfrau" bin?

Ja klar, das kannst du!

Das Jungfernhäutchen ist zum Zeitpunkt der ersten Regel normalerweise so weit und nachgiebig, dass du Tampons in den Saugstärken Mini oder Normal von o.b. oder o.b. ProComfort einführen kannst, ohne das Jungfernhäutchen zu verletzen. Wenn du möchtest, kannst du als "Jungfrau" also auf jeden Fall Tampons verwenden.

