Justin Bieber & Selena Gomez: Sexy Pics und Porno-Video?

Was er postet, sehen Millionen Fans. Doch mit diesen Ausmaßen hat nicht mal Justin Bieber gerechnet. Als der 20-Jährige am Montag (3. März) ein neues Bild online gestellt hat, löste er ein Riesen-Chaos im Internet aus. Denn es war nicht irgendein Pic - es war ein Foto von seiner Ex Selena Gomez.

Diese Nachricht wollte jeder sehen - so dass plötzlich die Server von Instagram lahmgelegt wurden. Rund eine Stunde lang waren die Ladezeiten bei dem Netzwerk extrem verlängert, manche kamen sogar gar nicht erst auf Instagram.