Justin Bieber im Kinder-Glück

Nach der Blitzverlobung zwischen Model Hailey Baldwin und Musiker Justin Bieber befindet er sich nun im Kinder-Glück.

Justin Bieber und Hailey Baldwin: Seine Familie feiert die Verlobung

Es war die mega Überraschung! Nach nur vier Wochen Beziehung machte Justin Bieber seiner Liebsten Hailey Baldwin einen Heiratsantrag. Mit einem emotionalen Post machte der Popsänger die Hochzeitsnews publik. Doch das Paar bestätigte zunächst nichts. Nur die Eltern des Popsängers äußerten sich im Netz und heizten damit die Spekulationen weiter an. "Stolz wäre eine Untertreibung! Ich freue mich auf das nächste Kapitel deines Lebens", schrieb Jeremy Bieber auf Instagram zu einem Fotos seines Sohnes. Justins Mama twitterte die Worte "Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, Liebe." Die Fans waren sich nach diesen Posts sicher: Justin hat tatsächlich um Haileys Hand angehalten. Eines ist sicher: Die Eltern des Musikers stehen voll und ganz hinter der Entscheidung ihres Kindes. Nur wenige Stunden nachdem sich Justins Eltern zu den Spekulationen geäußert hatten überraschte der "What Do You Mean"-Interpret seine Fans mit einer rührenden Liebeserklärung an Hailey, mit der zugleich die Verlobung bestätigte. Doch was hält die Familie der Laufsteg-Schönheit von der Hochzeits-News?

Ein Beitrag geteilt von Justin Bieber (@justinbieber) am Jul 9, 2018 um 3:14 PDT

Justin Bieber: Die Baldwin-Familie liebt ihn

Haileys Papa Stephen Baldwin ließ seinen Emotionen auf Twitter freien Lauf: "Ich habe ein großes Lächeln auf dem Gesicht! Meine Frau und ich beten immer für Gottes Wille. Er lebt in den Herzen von JB und HB", schrieb er. Deutlicher konnte er seine Freude wohl nicht zum Ausdruck bringen. Und auch der Rest, der Baldwin-Familie hat Justin bereits als Familienmitglied herzlich aufgenommen. Hailey teilte in ihrer jüngsten Insta-Story mehrere Videos einer Familienfeier. Ein Video springt sofort ins Auge: Justin wird von ganz vielen Kindern aus Haileys Familie angesprungen und geknuddelt. Das ist der perfekte Start in eine glückliche Ehe und vor allem die beste Grundlage für eine Familienzusammenführung- und Gründung.

Schnapp dir jetzt auch die neue BRAVO - für noch mehr Stories über deine Lieblings-Stars :)