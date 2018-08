Justin Bieber: Das Baby ist da!

Nachwuchs im Hause Bieber! Justins Baby-Schwester kam gestern zur Welt und die Kleine ist zuckersüß …

Justins Family

Gestern war es endlich soweit: Justins Dad wurde zum vierten Mal Vater und bekam eine kleine Tochter! Für alle, die sich mit Justins Familiengeschichte nicht so gut auskennen: Justin kam am 1. März 1994 zur Welt. Seine Mom Pattie Mallette und sein Dad Jeremy Bieber waren nie verheiratet und trennten sich als er noch klein war. Danach war Jeremy sieben Jahre lang mit einer Frau namens Erin Wagner zusammen, mit der er Justins Halbgeschwister Jazmyn und Jaxon bekam. Diesen Februar heiratete Papa Bieber dann schließlich seine neue Liebe Chelsey Rebelo, mit der er zuvor zwei Jahre lang verlobt war. Bei der Hochzeit war die 30-Jährige, die gerade mal sechs Jahre älter ist als Justin, bereits im 5. Monat schwanger. Jetzt kam die Kleine endlich zur Welt und ihr Name ist … BAY BIEBER!

Die Kleine Bay Bieber

Erst einmal: Bay ist ja wohl mal ein so niedlicher Name! Obwohl er eher ungewöhnlich ist, schließlich beginnen alle anderen Namen der Bieber-Kids, Justin, Jazmyn und Jaxon, mit J. Außerdem, witziger Fakt am Rande: Wenn man Bay später in der Schule nur mit ihrem Vornamen und dem Anfangsbuchstaben ihres Nachnamens anspricht, heißt sie Bay B., gesprochen „Baby“, also wie Justins Hit-Song! Wie lustig … Der 24-Jährige Sänger war auf jeden Fall super happy seine kleine Baby-Schwester endlich zu sehen und postete auch direkt ein super-süßes Bild von Bay auf Insta mit den Worten „Meet the newest bieber, my little sister BAY BIEBER“ (dt.: „Trefft die neueste Bieber, meine kleine Schwester BAY BIEBER“). Und man muss schon sagen: Die Kleine ist zuckersüß! Auch Justins Dad Jeremy postete nach der Geburt direkt ein Bild von Mama Chelsey, Baby Bay und ihm und schrieb dazu: „Wir haben ein gesundes Baby bekommen „Bay Bieber“, geboren um 8:30 Uhr“. Da bleibt nur zu sagen: Herzlichen Glückwunsch an die Biebers!

Schon die neue BRAVO geholt? Wenn nicht, dann ab zum Kiosk!