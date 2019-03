Julienco: Schock-Erlebnis im Urlaub

Bibi & Julian: Schmerzhafter Unfall

Der 25-Jährige saß nichtsahnend in seinem Hotel, als plötzlich etwas Unerwartetes passierte: Eine Taube erkannte das Fenster zu spät und knallte dagegen! „Oh nein die Arme! Die ist gerade gegen die Scheibe geflogen. Ach du bist aber auch ‚ne Verrückte“, sagte der YouTuber voller Mitleid, während er das verdutzte Vögelchen filmte, das sich gerade von seinem schmerzhaften Unfall erholte.

Julienco: Seine Tierliebe wird abgelehnt

Ganz so schlimm, wie es im ersten Moment wirkte, war es aber am Ende zum Glück nicht. In seiner nächsten Insta-Story hüpfte die Taube schon wieder munter auf einem Geländer herum. Von Julienco, der ihn zuvor so sehr bemitleidet hatte, wollte der Vogel aber irgendwie nichts wissen. „Sie möchte meine Liebe nicht annehmen“, stellte der Webstar fest, während er vergeblich versuchte, das Tierchen zu streicheln.

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: