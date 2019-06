JJ Hannon: Der süße US-Sänger im Interview

JJ Hannon ist zwar erst 17, aber in seiner Heimat USA schon ein echter Pop-Star ! Jetzt will er auch Deutschland erobern. Eine Fan-Base hat er hier schon! Im exklusiven Interview hat er uns einiges über seine Laufbahn verraten …

JJ Hannon: Alle Infos über den Pop-Star

JJ Hannon wurde in New York geboren und lebt heute in Los Angeles. Der Grund dafür? Der Sänger will sich eine Karriere dort aufbauen und veröffentlichte vor zwei Jahren deshalb seine erste Single "All I Want Is You". Seitdem ist der 17-Jährige auf dem Weg zum Superstar! Im BRAVO-Talk hat uns der süße US-Amerikaner verraten, wie er zum Pop-Star wurde und was seine Pläne für die Zukunft sind …

JJ Hannon-Interview: So schreibt er Songs

BRAVO : Wann wurde dir klar, dass du Musiker werden willst?

JJ Hannon : "Ich habe schon sehr jung realisiert, dass ich Sänger werden will. Ich habe schon immer so oft es ging getrommelt und gesungen – als ich nur drei Wochen alt war, konnte ich sogar schon pfeifen!" (Anmerkung der Redaktion: Das ist außergewöhnlich, die meisten Menschen lernen das Pfeifen erst im Kindergarten, oder sogar noch später.)

BRAVO : Was inspiriert dich zum Songs Schreiben?

JJ Hannon : "Meine größte musikalische Inspiration beim Songs-Schreiben sind für mich echte Erlebnisse meines Lebens. Das kann eine Trennung sein, oder der Verlust einer Person, die mir nahe steht."

BRAVO : Worum geht es in deinem nächsten Song und wann bekommen wir ihn zu hören?

JJ Hannon: " In meinem nächsten Song geht es darum, dass ich leider noch nicht über ein ganz besonderes Mädchen hinweg bin. Doch ich tu im Song so, als hätte ich keine Gefühle mehr für sie und versuche irgendwie, ohne sie weiter zu machen …"

JJ Hannon: Neues Album & Konzert-Tour

BRAVO: Gehst du bald auf Tour und kommst auch nach Deutschland?

JJ Hannon: "Meine deutschen Fans sind für mich der Grund, weshalb ich heute da bin, wo ich bin! Deshalb: Ich liebe alle von euch so sehr und freue mich, verkünden zu dürfen, dass wir uns bald in drei Städten sehen können! Ich werde nämlich auf Tour gehen und auch nach Berlin, Köln und Hamburg kommen. Vielleicht gibt's sogar noch mehr Konzerte in Deutschland, aber das kann ich leider noch nicht sicher sagen."

BRAVO: Was sind deine Pläne für die Zukunft?

JJ Hannon: "Ich habe ein richtig cooles Projekt am Start, das mir als Musiker so viele Türen öffnen wird! Darauf freue ich mich total . Ihr habt alle so lange auf dieses Album gewartet und ich verspreche euch, dass es bald kommen wird!"

Na dann sind wir mal gespannt auf die Tour und alles was wir noch von JJ Hannon hören! Hier kannst du schon mal sein Instagram-Profil auschecken 😉:

