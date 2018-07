Madison Beer: Schock-Video aufgetaucht!

Sängerin Madison Beer hat nicht unbedingt das beste Händchen bei Beziehungen, wie sich in einem neuen Schock-Video wieder Mal zeigt …

Madison Beer und Jack Gilinsky

Seit 2014 datete Madison Beer den Sänger Jack Gilinsky und führte mit ihm eine 3-jährige On/Off-Beziehung. Kennengelernt hatten sich die beiden durch gemeinsame Freunde. Nach einer Menge Drama, trennte sich das Paar dann 2017. In dem Zeitraum tauchte auch eine alte Audio-Datei auf, in der Jack seine damalige Freundin Madison auf übelste Art und Weise beschimpft. Er nennt sie eine „Verdammte Hure“ und ist extrem fies zu ihr. In einer zweiten Audio erwischt die Sängerin Jack beim Fremdgehen und dieser nennt sie immer wieder „dumm“, während sie bitterlich weint. Nach der Veröffentlichung dieser Aufnahmen brach ein riesiger Shit-Storm gegen Jake los, Madison gab die Trennung bekannt und sagte auf Twitter zudem: „Wenn dich jemand in irgendeiner Weise misshandelt, sprich bitte. Es ist NIEMALS in Ordnung und ich war geblendet von der Liebe und viel zu ängstlich um etwas zu sagen.“ Es schien eigentlich, als hätte die 19-Jährige aus ihren Fehlern gelernt …

Ein Beitrag geteilt von madison beer (@madisonbeer) am Jul 10, 2018 um 12:11 PDT

Schock-Video von Madison und Freund Zack

Jetzt tauchte jedoch ein Video auf, das Madison und ihren aktuellen Boyfriend Zack Bia in einer ähnlichen Streit-Situation zeigt. Auf Screenshots aus dem Schock-Video ist klar zu sehen, wie sich das Paar heftig streitet! Dabei erhebt Zack den Finger gegen die Sängerin und redet wütend auf sie ein, Madison hingegen stößt ihn weg und schreit zurück. Alles endet damit, dass der genervte 22-Jährige die bitterlich weinende Sängerin stehen lässt. Puh, hört sich nach einem ganz schön heftigen Streit aus. Seit der Veröffentlichung des Videos vermuteten deshalb viele Fans, das Paar hätte sich getrennt, aber nö. Madison und Zack zeigten sich kurze Zeit später wieder happy bei einem Date, alles vergeben und vergessen. Ob das so auf Dauer gut geht?

Personalmente estas fotos rompieron mi corazón, nunca había visto a madison tan vulnerable, siempre seguiré creyendo que jack era un tipazo para ella, este chico nuevo no la merece,ella es hermosa #MadisonBeer #Madisonbeeryoudeservebetter pic.twitter.com/mPkh8aHqlg — sᴇʟᴇɴᴀ 2 ʏᴏᴜ (@hals11) 11. Juli 2018

