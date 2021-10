Jasmin Tawil neue Liebe: lässt auf Instagram Beziehungs-Bombe platzen

Jasmin Tawil: Hochzeit mit Oceans Vater?

"Hey Instagram-Freunde, Oceans Vater hat mich gefragt und ich habe Ja gesagt. Wir werden in diesem Jahr heiraten. Ich bin so glücklich und aufgeregt", schrieb Jasmin noch auf Instagram Anfang diesen Jahres.

Doch das ist längst nicht mehr korrekt! Denn mittlerweile sind nahezu alle Postings des „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ Stars von ihrem Instagram Profil verschwunden. Aktuell sind nur drei Beiträge zu sehen. Das letzte – gepostet vor wenigen Stunden mit einem schönen Mann in den Armen.

Jasmin ist nicht (mehr) verlobt!

Unter dem Instagram Bild steht in der Caption „Mi Amor“ #italy – also „Meine Liebe“ – Der Vater von Ocean ist auf dem Bild aber nicht zu sehen. Und das fällt auch den Fans auf! Ein Fan schreibt: „Dachte du warst mit dem Vater deines Sohnes verlobt? Ist er das?“ – Und Jasmin antwortet auf die Frage mit „non.“

Ist das Jasmin neuer Freund?

Wer ist Jasmins neuer „Mi Amor“?

Über den Mann auf dem Foto ist bisher nichts bekannt. Aber Fans der hübschen Blondine scheinen ihr die neue Liebe mit dem Unbekannten zu gönnen – in den Kommentaren unter dem Kussbild sind jede Menge Herzen zu sehen

Jasmin zurück in neuer RTL Show

Auch in TV werden Fans von Jasmin Tawil bald wieder mehr sehen. Ab 10. November wird die 39-Jährige in der neuen RTL Show „Unbreakable“ zu sehen sein. In der Reality TV Show werden sich Stars, die in der Vergangenheit mit Problemen zu kämpfen hatten, ihre Probleme verarbeiten. Die Schauspielerin & Sängerin hatte zuletzt mit Obdachlosigkeit, Einsamkeit und Angst-Attacken zu kämpfen.

