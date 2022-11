Jake T. Austin musste ins Krankenhaus

"Die Zauberer vom Waverly Place"-Star Jake T. Austin hatte einen krassen Autounfall am Dienstagmorgen (19. November). Um etwa 03:00 Uhr rammte der 18-Jährige in Sherman Oaks/Kalifornien drei parkende Fahrzeuge und verursachte dadurch einen Riesen-Schaden. Doch anstatt auf die Polizei zu warten, fuhr Jake in einem anderen Auto von der Unfallstelle weg - Fahrerflucht!

Es soll sogar Alkohol mit im Spiel gewesen sein. Der Schauspieler, der schon vor einem Monat wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden war, wurde von einer Augenzeugin dabei gesehen, wie er eine Wodkaflasche aus seiner Karre warf.