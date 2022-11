Ian Ziering aka „Steve Sanders“

„Steve Sanders“ ist ein echter Sunnyboy. Ian Ziering (54) spielt in der Serie den Ex von „Kelly“, über die er irgendwie nicht so richtig hinweggkommt. In Wirklichkeit ist Ian seit 2010 verheiratet und hat zwei Töchter. Karrieremäßig ging es aber nicht unbedingt bergauf für den Blondschopf: Er spielte in den ziemlich trashigen „Sharknado“-Filmen mit und wurde Stripper. Ja, richtig gelesen! 2015 wurde er Mitglied der „Chippendales“!