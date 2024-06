„House of the Dragon“ Aemond-Darsteller Ewan Mitchell ist gern der Böse!

Aemond gehört in „House of the Dragon“ zu den Gegenspielern von Rhaenyra (Emma D’Arcy) und ihrer Familie.

Dabei hat er es (bisher) nicht selbst auf den eisernen Thron abgesehen. Allerdings wurde er als Kind von Rhaenyras Söhnen gehänselt und verlor in einem Streit mit Lucerys Velaryon (Elliot Grihault) sein Auge.

Seitdem brennt ein tiefer Wunsch der Rache in Aemond – was bereits in einem grauenvollen Drachen-Fight zwischen ihm und Lucerys am Ende der ersten Staffel gipfelte.

Denn auch wenn Aemond den Ausgang dieses Kampfes bereut – wie er in den neuen Folgen zugibt – sind seine Handlungen der Startschuss für einen Krieg zwischen Rhaenyra und dem Hause Hohenturm, zu dem auch Aemond und der aktuelle König (Aemonds Bruder) Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney) gehören.

„Ich liebe diese dunkle Seite“, gibt Darsteller Ewan Mitchell im Gespräch mit BRAVO.de zu. "Man weiß nie, was sich hinter seinen Augen abspielt. Man weiß nur: Irgendetwas geht in ihm vor… Aber was?“

Ewan kann Aemonds Handeln erklären: „Er war ein Kind, das vernachlässigt und gehänselt wurde. Er war der Einzige, dem kein Drachen-Ei geschenkt wurde. Er war anders, als die anderen und wurde deswegen gehänselt. (…)Er passt nirgendwo dazu.“

Ewan macht es sichtlich Spaß in die Rolle des Bösewichts zu schlüpfen: „Ich liebe es, wenn man eine neue Seite von Aemond kennenlernt. Es ist Teil seiner DNA andere zu schocken. Und das macht er auf so vielfältige Art und Weise, die man nie erwartet hätte.“

Dennoch ist Ewan klar, dass Aemond auch ein ganz schöner Hitzkopf ist: „Ihm gehört dieser uralte, mächtige Drache“, so Ewan über Vhagar, dem größten Drachen in „House of the Dragon“.

„Aber man sollte wissen, wie man mit einem Drachen umgeht“, so Ewan. „Aemond ist nicht so überlegen, wie er denkt zu sein …“

Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Das ist Aemond wohl nicht so klar.