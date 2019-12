Horoskop: Zwilling (21.05.-20.06.)

Der Zwilling ist ein Flirt-Meister und wickelt seine Partner in der Beziehung schnell um den Finger. Er erwartet vor allem Lockerheit in puncto Liebe. So richtig typisches Pärchen-Gehabe ist absolut nichts für das Sternzeichen. Zwillinge wollen Abwechslung und Abenteuer, was mit der Zeit ganz schön anstrengend für den Partner werden kann. Wenn man einen typischen Zwilling in der Beziehung an der langen Leine lassen kann und sein Temperament beherrscht, steht einer tollen Partnerschaft nichts im Wege.