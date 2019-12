Horoskop: Widder (21.03.-19.04.)

Der Widder ist, wenn er sich einmal verliebt hat, wild entschlossen und stürzt sich mit Haut und Haaren in die Beziehung. Aus diesem Grund erwartet er entsprechende Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit in der Partnerschaft. Er erwartet, dass sich seine Liebe ebenfalls eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann und vor allem keine Spielchen spielt. Der Widder geht in der Liebe aufs Ganze und möchte, dass sein Lieblingsmensch von seinen Qualitäten so sehr überzeugt ist, dass er ihn nie wieder verlassen möchte.