Der romantische Krebs möchte einen Partner, der ihm den Rücken stärkt und auf den er sich auch in schwierigen Situationen verlassen kann. Auch wenn er manchmal einen Kontrollzwang hat und am liebsten jede Bewegung des anderen verfolgen möchte, ist der Krebs aufrichtig und sucht einfach nur die Nähe seines Lieblingsmenschen. Das Sternzeichen ist absolut kein Typ für Wochenendbeziehungen, sondern braucht einen anschmiegsamen Schatz, der immer an seiner Seite ist.