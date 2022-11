Hollywood-Skandale, die krasser waren als der Film: Sex, Drogen und Alkohol bei "Star Wars"

Es gibt viele Co-Stars, die am Set miteinander rummachen. Aber die Affäre der "Star Wars"-Stars Carrie Fischer und Harrison Ford sorgte für einen heftigen Hollywood-Skandal. Nicht etwa, weil Carrie 19 und Harrison 33 Jahre alt war – viel dramatischer. In ihren Memoiren "The Princess Diarist" verriet Carrie Fischer 2016, was zwischen ihr und Harrison Ford passiert ist. Der "Star Wars"-Star war verheiratet und hatte drei Kinder, während er seine dreimonatige Affäre mit Carrie begann. "Soweit ich weiß, war ich die Einzige, mit der er eine seiner drei Ehefrauen betrogen hat", schrieb die Schauspielerin in ihrem Buch. Autsch, aber das ist noch nicht alles. Sie verriet auch, dass die beiden meistens betrunken und stoned waren, wenn sie sich gesehen haben. Am "Star Wars"-Set wurde Sex, Drugs & Rock'n'Roll scheinbar großgeschrieben.