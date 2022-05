Hit-Serie „This Is Us“ nach Staffel 6 vor dem Aus!

Seit 2016 durften wir die Familie Pearson bis ins kleinste Detail kennenlernen. Das Familiendrama, das in Deutschland bei Amazon Prime und Disney+ zu sehen ist, erzählt die Generationengeschichte von Rebecca und Jack Pearson mit ihren Drillingen Kate, Randall und Kevin. Durch die unterschiedlichen Zeitebenen, in denen die Serie spielt, haben die Charaktere immer wieder Offenbarungen über ihre Identität und ihre Sorgen. Die Fans waren besonders dem Bilderbuch-Pärchen Rebecca und Jack ab der ersten Folge verfallen und sind noch nicht bereit, sich von der Show zu trennen.

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Fans sind bestürzt über das letzte Kapitel der Hit-Serie

Wie so oft bei emotionalen Serien fühlen sich begeisterte Fans als ein Teil der Show. Sie verfolgen die Entwicklungen ihrer Helden und wollen ihnen am liebsten unter die Arme greifen und ihren Weg mitbestimmen. Demensprechend trauern die Fans um ihre Lieblingsserie. „So aufgeregt, dass die finale Staffel beginnt… so traurig, das Ende zu sehen. Ich bin noch nicht bereit“, schrieb ein Fan auf YouTube in einem Kommentar. Ein anderer ging sogar noch weiter: „Ich liebe Jack und Rebecca, ihre Geschichte ist mehr als besonders. Zu wissen, dass dies die letzten Staffeln sind, bringt mich um“. Wie haben wir um Jacks Tod getrauert, Randalls positive Entwicklung genossen und Kevins Weg zu sich selbst verfolgt. Was uns bleibt, sind die gemeinsamen Momente, die wir mit unseren Lieblingen genießen durften.

Was sagen die Stars über das Ende von „This Is Us“?

So plötzlich das Serienende für die treuen Fans sein mag, für die Stars der US-Show kommt die Nachricht nicht wirklich überraschend. Regisseur Dan Fogelman hat wohl von vornherein geplant, dass die Dramaserie nach der sechsten Staffel enden soll. Dies soll Fogelmann auch seinem Cast zu Beginn erzählt haben. Warum er die Öffentlichkeit im Dunkeln über seine Pläne ließ, bleit sein Geheimnis. Trotzdem reagieren auch die Helden der Geschichte emotional. "This Is Us"-Star Mandy Moore (spielt Rebecca) schrieb auf Instagram über „die großartigsten sechs Jahre im besten Job, den ich je hatte. Dankbarkeit, Dankbarkeit, Dankbarkeit (und definitiv viele Tränen).“ Auch Chris Sullivan (spielt Toby) ist bestürzt über das Serien-Aus: „Ich will nicht, dass es vorbei ist. Ich würde noch eine Staffel machen“. Am 24. Mai 2022 läuft das Staffelfinale in den USA. Wann die finale Staffel in Deutschland startet, ist derzeit noch unklar.

