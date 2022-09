Hingeschmissen: Stars die bei Top-Serien kündigten

Nina Dobrev gehörte mit ihrer Doppel-Rolle als Elena Gilbert und Ober-Vampirin Katherine zu den wichtigsten Figuren bei „The Vampire Diaries“. Dennoch stieg Dobrev zum Ende der sechsten Staffel aus. „Ich hatte das auch nie geplant, länger dabei zu bleiben“, so Nina.

Klingt hart, vor allem, da sie in Interviews bestätigte, wie viel ihr die Vampir-Show bedeuten würde. Aber: Nina ließ sich nicht umstimmen! Immerhin: Ihr Vertrag endete nach Staffel 6 – für weitere Staffeln wollte Nina nicht unterschreiben. „Für mich war Elenas Geschichte nach 6 Staffeln auserzählt“, so Nina. Zum Glück wurde die Figur „nur“ in ein Koma versetzt, was wenigstens eine Rückkehr zum Serien-Finale ermöglichte.

Bis heute wird vermutet, dass auch die Trennung von Co-Star und Boyfriend Ian Somerhalder (Damon) mit ihrem Exit zu tun habe.