Heimlich verliebt: So zeigst du deinem Schwarm, dass du ihn magst!

Du bist stumm verliebt? Traust dich einfach nicht, deinen Schwarm anszusprechen? Dieses Gefühl, das echt mies ist, kennt jeder! Das mit der Liebe ist auch echt tricky. Aber weißt du was? Dein Schwarm kann ja keine Gedanken lesen, darum ist es wichtig, dass du dem Jungen oder dem Mädchen, den/das du echt gern hast, zeigst, was du fühlst. Da das gar nicht so leicht ist, gibt es hier eine Starthilfe für dich.

Ihr kennt euch gar nicht

Du stehst auf jemanden, traust dich aber nicht, ihn/sie anzusprechen oder auf dich aufmerksam zu machen – denn ihr kennt euch gar nicht? Yep . . . Das kennt jeder! Aber bevor du jetzt weiter stumm vor dich hin liebst, solltest du dir eins denken: Wenn du nicht wagst, ihn/sie anzusprechen, wirst du auch nie wissen, wie dein Schwarm für dich empfindet. Sicher: Ein Korb wäre mies – aber WENN du einen bekommen solltest, verschwendest du wenigstens nicht mehr deine Zeit. Also: Los geht’s. Und jetzt? Probier’s mal damit, seine/ihre Insta-Posts zu liken und zu kommentieren. So kommt ihr in Kontakt. Wenn du dich traust (du schaffst das!!!), dann solltest du ihn/sie auch mal ­anlächeln, wenn ihr euch begegnet. Es ergibt sich die Gelegenheit, miteinander zu reden? Dann nutz Gemeinsamkeiten wie „Hey, vermisst du die Schule auch so?“ (wenn ihr z.B. in die gleiche Schule geht und ihr euch im Schwimmbad über den Weg lauft).

Ihr seid euch schon mal begegnet

Dein Schwarm steht auf Fußball oder suchtet die Serie „Haus des Geldes“? Gut, du weißt also schon etwas mehr. Vielleicht geht er/sie in die Parallel-Klasse – aber ihr habt nicht wirklich

was miteinander zu tun. Um deinem heimlichen Schatz näher­zukommen, willst du jetzt plötzlich auch kicken lernen und zum „Haus des Geldes“-Experten werden? Lass es. Was Neues ­entdecken bringt Fun, und du kannst deinen Schwarm mal bei einem Spiel anfeuern oder in eine Serie reinschnuppern, aber du solltest dich nicht verbiegen, um zu gefallen. ­Außerdem: Solltest du stumm auf jemanden aus deinem entfernten Freundeskreis stehen, bieten Themen, von denen du nicht so viel Ahnung hast, den idealen Ansatz, ins Gespräch zu kommen. Frag deinen Schwarm, wie hart das Training denn so ist, oder lass dir erklären, worum es in ihrer/seiner Lieblingsserie geht. Zack – da bleibt auch dein heimlicher Schwarm nicht mehr stumm. ;-)

Ihr seid in einer Clique

Dein Schwarm gehört zu deinem Freundeskreis? Ihr kennt euch schon länger, habt schon mit der Clique viel unternommen, sogar auch einiges von­einander erfahren – aber ihr wart noch nie allein miteinander. Warum? Weil du stumm bleibst. Jetzt denkst du: Er/sie muss doch irgendwann merken, dass du heimlich schwärmst. Deine Blicke müssen doch offensichtlich sein! Öhm . . . nee. Weil dein Schatz sicher keine Gedanken lesen kann. Also, Schluss mit stumm – bei der nächsten Gelegenheit legst du los. Wie? Frag etwas wie: „Lass

uns zwei doch mal was machen!“ Folgt ein breites ­Grinsen, kannst du fast sicher sein, dass dein Schwarm so fühlt wie du.

Ihr seid befreundet

Oookay, heimlich in eine/n gute/n Freund/in verliebt zu sein, ist echt etwas complicated. Aber auch hier gilt: Bevor dich deine stillen Gefühle innerlich zerfressen, solltest du es wagen – er/sie wird ja nicht böse werden! Warte einen geeigneten ­Moment ab, in dem nur ihr zwei ruhig zusammensitzt. Beginn mit: „Ich muss dir ­etwas gestehen . . .“ Das weckt die Neugier. Wenn er/sie dann fragt, was los ist, sei ehrlich – aber ohne dramatisch zu werden. Probier so was wie: „Du bist so toll, des­wegen habe ich mich ein bisschen verknallt.“ Jetzt liegt es an ihm/ihr, den nächsten Schritt zu machen und auch nicht stumm zu bleiben!