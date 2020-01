Heiko und Roman Lochmann: Ein neues Kapitel

Für Heiko und Roman Lochmann war 2019 ziemlich krass. Der größte Schock: Kein YouTube mehr. "Die Lochis" wird es so nicht mehr geben. Heiko hat dazu ein paar wirklich rührende Worte gefunden: "Hey Freunde... 2019 war das wichtigste Jahr in meinem Leben. 🤯 @romanlochmann & ich haben uns dazu entscheiden, das Kapitel ''Die Lochis'' Ende Septmeber zu beenden. Keine einfache, aber die richtige Entscheidung. Parallel haben wir einen wundervollen Kinofilm gedreht, der am 9.4 in die Kinos kommt! 🎥 @takeover.film. Ich bin erwachsener geworden - ich hatte auch echt scheiß Phasen, die mich runtergezogen haben. Ich hatte Momente, die schöner warn, als ich es mit vorstellen hätte können! 🎤 Meine langjährige Beziehung wurde veröffentlicht - und ich muss sagen, ich fühl mich sehr gut dabei. Ein Gefühl der Erleichterung! ❤️ Ich will mich in erster Linie bei EUCH bedanken!! 🙏🏼 Auch wenn ein langes & wunderschönes Kapitel angeschlossen wurde, sind die meisten bereit die Reise in Zukunft mit uns zu gehen & zu gestalten, und das schätze ich enorm! 💪🏼🌏. 2020 wird das wohl spannendste Jahr bisher... für uns, für euch. 🤫😏." Also wir werden die Jungs immer supporten!