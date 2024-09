"Heartstopper"-Star Joe Locke: Verletzung durch Kuss-Szenen! 😅

Wenn mehr intime Szenen in die Serie eingebaut werden, bedeutet das auch: längere Zeit damit bei den Dreharbeiten zu verbringen. Kit verrät: "Wir haben sieben Stunden lang die sexy Sachen gedreht, das reicht aus. Wir waren beide einfach kaputt." Besonders für seinen Co-Star hatte das Folgen: "Joe hatte diesen riesigen Schorf am Kinn… Wir hatten beide unsere eigenen Stoppeln." Joe erklärte daraufhin, dass sich die Wunde auch nicht verbesserte: "Es war furchtbar! Wir haben uns so viel geküsst, dass es nicht heilte und immer schlimmer wurde." Es war sogar so schlimm, dass im Nachhinein getrickst werden musste: "In allen Szenen, die in Charlies Haus gedreht werden, kann man, wenn man genau hinschaut, entweder den Schorf sehen oder mein Kinn ist ganz glatt. Sie mussten es mit VFX herausarbeiten, weil es so schlimm war. Am Tag des Drehs sagten alle: 'Es ist in Ordnung. Ehrlich, Joe, vor der Kamera sieht es gut aus.' Aber das war es offensichtlich nicht, denn sie haben mein Kinn völlig geglättet."