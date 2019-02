Hat dieser Rapper eine Frau entführt?

Rapper Soulja Boy soll eine Frau entführt und in seinem Haus gefangen gehalten haben! Was an der Story wirklich dran ist …

Soulja entführt eine Frau?

Soulja Boy hat schon länger nichts mehr von sich hören lassen. Die Zeiten in denen er mit Songs wie „Crank That“ und „Turn My Swag On“ durchstartete sind lange vorbei, sein letztes Album „Real Soulja 4 Life“ ist auch schon drei Jahre her. Doch statt mit neuer Musik, macht der Rapper jetzt mit anderen Dingen Schlagzeilen. Eine Frau namens Kayla wirft Soulja nämlich vor, sie entführt und in seinem Haus gefangen gehalten zu haben!

Soulja Boy: Auf Bewährung!

Am Freitagabend soll der Rapper Besuch von einer gewissen Kayla gehabt haben, die angeblich seine Freundin ist. Mitten in der Nacht kam es dann wohl zu einem krassen Beef und Kayla stürmte nach draußen. Ab da sind sich beide Seiten ziemlich uneinig, was passiert ist. Während Soulja behauptet, er hätte einen Streit zwischen Kayla und seinem Assistenten unterbrochen, sagt die junge Frau, der Rapper hätte sie am Boden liegend geschlagen und getreten! Danach soll er sie in seine Garage gezogen und sechs Stunden lang an einen Stuhl gefesselt haben. Kayla hat jetzt Anzeige gegen Soulja Boy erstattet hat und wurde im Krankenhaus wegen mehrerer Verletzungen behandelt. Für den Rapper könnte das Ganze noch richtig übel ausgehen! Er befindet sich nämlich noch auf Bewährung wegen Waffenbesitzes…

