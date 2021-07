"Hast du schon mal …?": Die besten Fragen für das Partyspiel

"Hast du schon mal …?": So geht das beliebte Partyspiel

In dem Partyspiel "Hast du schon mal …?" geht es darum, ganz offen zu klären, welche Dinge man in seinem Leben schon getan und erlebt hat. Es ist quasi das Gegenstück zu "Ich habe noch nie …". Am meistens Spaß macht das Spiel in einer größeren Gruppe, aber man kann es auch ganz wundervoll dazu nutzen sein Date oder den*die BFF besser kennenzulernen. Im Uhrzeigersinn darf dann jeder nacheinander Fragen stellen, die immer mit "Hast du schon mal" beginnen. Wer aus der Gruppe dieses Erlebnis erlebt hat, muss sich zu erkennen geben (Handzeichen, ein Mini-Marshmallow essen, einen Schluck von einem Getränk usw.) und bekommt einen Punkt. Wer am Ende die meisten Punkte sammelt, hat gewonnen oder verloren – das dürft ihr selbst entscheiden! 😉 In diesem Artikel stellen wir euch die besten "Hast du schon Mal …?"-Fragen vor und sortieren sie mal nach Themengebieten, damit ihr euch einen besseren Überblick verschaffen könnt.

DIE BESTEN PARTYSPIELE

Was ist eine gute "Hast du schon mal …?"-Frage?

Bei "Hast du schon mal …?" kommt es natürlich ganz darauf an, wie ihr euch am Ende entscheidet: Gewinnt die Person mit den meisten Punkten oder die mit den wenigsten? Wenn die Person mit den meisten Erlebnissen gewinnt, solltest du natürlich Fragen wählen, die du selbst schon erlebt hast. Sollte die Person mit den meisten Punkten verlieren, musst du versuchen Erlebnisse zu finden, die du selbst noch nicht erlebt hast. "Hast du schon mal …?" macht jedoch noch mehr Spaß, wenn man es für Fragen benutzt, die die Teilnehmer*innen näher zusammenbringen. Was wolltest du schon immer von deinen Mitspieler*innen wissen? Deiner Neugierde sind in dem Partyspiel keine Grenzen gesetzt. Noch mehr Spaß macht es übrigens, wenn ihr euch die Geschichten danach erzählt! Wer ein bisschen Ratespaß genießen will, sollte unbedingt mal "2 Wahrheiten und 1 Lüge" als Partyspiel auschecken.

"Hast du schon mal …?": persönliche Fragen

Hast du schon mal …

… eine ganze Nacht nicht geschlafen?

… etwas kaputt gemacht und bist dann weglaufen?

… einen Auftritt im Radio oder im Fernsehen gehabt?

… Ärger in der Schule bekommen?

… jemandem geholfen der*die in Gefahr war?

… ein Geschenk weitergeschenkt, dass du eigentlich bekommen hast?

… eine Wunde gehabt, die genäht werden musste?

… einen ganzen Tag nur in deinem Pyjama verbracht?

… eine berühmte Person persönlich getroffen?

… eine*n Freund*in angelogen?

… dich aus dem Haus geschlichen?

… einer Person nicht geantwortet, weil du keine Lust auf ihn*sie hattest?

… einen Zug/Flug verpasst?

… eine schlechte Note verschwiegen?

… sitzen geblieben?

… Screenshots von Chats gemacht, um nach der Meinung anderer Leute zu fragen?

… jemanden auf Instagram blockiert?

… im Schlaf geredet?

"Hast du schon mal …?": Fragen zu Liebe und Beziehung

Hast du schon mal …

… jemandem verschwiegen, dass du in ihn*sie verliebt bist?

… jemanden geküsst, obwohl du gar nicht wolltest?

… jemanden angeflirtet, obwohl du wusstest, dass dein*e BFF auf ihn*sie steht?

… deinen besten Freund*deine beste Freundin geküsst?

… einen Sextraum gehabt?

… mehrere Selfies gemacht, nur um deinem Schwarm eins zu schicken?

… Storys gepostet in der Hoffnung, dass er*sie es sieht?

… einem Freund*einer Freundin geholfen ihren Crush klarzumachen?

… einen echt schlimmen Kuss erlebt?

… deinem*deiner Ex wieder geschrieben?

… versucht jemanden eifersüchtig zu machen?

… jemandem ein Valentinstagsgeschenk gebastelt?

… ein Liebesgedicht geschrieben?

… jemanden betrogen?

… jemanden beim Sex erwischt?

"Hast du schon mal …?": lustige Fragen

Hast du schon mal …

… vor deinem Crush gepupst?

… versucht das Alphabet zu rülpsen?

… einen Streich an jemanden gespielt?

… so getan als wärst du krank, nur um zu Hause bleiben zu können?

… dich in einem Gespräch mit einem anderen Namen/einer anderen Identität vorgestellt?

… unter der Dusche gesungen?

… einen Bienenstich gehabt?

… dich zu Hause ausgeschlossen?

… Hunde-/Katzenfutter gegessen?

… deine Freunde/Familie in einem Freizeitpark/Konzert/Einkaufszentrum verloren und musstest ausgerufen werden?

… einen Liebesbrief/eine DM an einen Star verschickt?

… eine Nachricht an jemanden geschickt, der*die sie gar nicht bekommen sollte?

… auf einem Konzert so laut mitgesungen, dass sich die Personen neben dir beschwert haben?

… etwas Vergammeltes gegessen?

… zu viel gegessen und dann davon gekotzt?

… etwas gemacht, dass dir ultra peinlich war?

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->