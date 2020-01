Bei Sänger Harry Style, der vor Kurzem noch mit einem Nacktbild für Aufsehen sorgte, vermuten Fans schon lange, dass er bisexuell sei. Darauf lässt nicht zuletzt seine neue Single "Light Up" schließen, die er am nationalen Coming-Out-Day released hat. Doch auf ein Coming Out warten seine Fans bis heute. In einem Interview sagt er, dass er nicht aufgrund seines Styles in eine Schublade gesteckt werden möchte. Auch wenn er manchmal Lust darauf hat, ein Kleid zu tragen, heißt es nicht, dass er schwul oder bisexuell sei. Er möchte einfach das tragen, was er will. Außerdem sollte Sexualität einfach nur Spaß machen. Ob Harry Styles also wirklich bisexuell ist, weiß wohl nur er selbst.