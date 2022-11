„Harry Potter“-Rezept: Gefüllte Schrumpfköpfe

Schrumpfköpfe sind in der Welt von „Harry Potter“ keine Seltenheit. Als etwas eigenwillige Dekoration wurden die Schrumpfköpfe der Hauselfen der Familie Black überall im Haus aufgehangen – brrr. Auch in der Nokturngasse werden die Köpfe angeboten und dienen als Zutat für Zaubertränke. Dabei kann man die Schrumpfköpfe auch einfach füllen und essen – wie in diesem Rezept!

Du brauchst:

6 große Paprika (rot und grün)

500 g Thüringer Mett

2 EL Saure Sahne

Salz, Pfeffer

Muskatnuss, frisch gemahlen

2 EL Öl

2 Schalotten, fein gehackt

150 g Schinkenwürfel

400 g Pizzatomaten (aus der Dose)

3 EL Tomatenketchup

3 EL gekörnte Suppenbrühe

5 Wacholderbeeren

2 Lorbeerblätter

250 g Vollkornspagetti