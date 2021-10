Jeder „Harry Potter“-Fan kennt Bertie Botts Bohnen – gerade Prof. Dumbledore erinnert sich mit Schrecken an besonders eklige Geschmacksrichtungen! 😅 Bei diesem Rezept kannst du deine eigenen Bohnen machen – zwar auch in ekligen Geschmacksrichtungen, aber vielleicht nicht unbedingt in Hundefutter, Popel und schmutzigen Socken. 🤢

Du brauchst:

100 ml Wasser zzgl.

2 EL für die Glasur

100 ml Fruchtsirup nach Wahl

250 g superfeinen Zucker

8 g gemahlene Gelatine

5 Tropfen Lebensmittelfarbe nach Wahl

100 g Puderzucker

Außerdem:

Silikonform für Bonbons, Kochspray