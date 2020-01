Große Veränderung bei Marcus und Martinus!

Neues Jahr, neues Glück: Diesen Satz haben Marcus und Martinus dieses Jahr besonders ernst genommen und uns im Januar gleich mit einer großen Veränderung überrascht, denn die beiden haben einen neuen Plattenvertrag bei Universal Music unterschrieben! In einer offiziellen Pressemitteilung sagt Martinus: "Universal Music arbeitet mit vielen Künstlern zusammen, die wir schätzen und respektieren, wie zum Beispiel Shawn Mendes. Wir sind sehr stolz darauf Teil dieser Gruppe zu sein und freuen uns darauf mit all diesen talentierten Menschen zusammenzuarbeiten. Wir sind gespannt, was wir in Zukunft zusammen erreichen können." Na das klingt doch vielversprechend! Marcus und Martinus sind bereits mit Jason Derulo auf Deutschland-Tour gewesen und stehen damit eh schon kurz vor dem ganz großen Durchbruch. In einem Live Stream haben Marcus und Martinus kürzlich auch verraten, dass sie gerne einen Song mit Rap-Superstar Lil Nas X machen würden – vielleicht ist das ja ihr nächster Schritt?

Marcus und Martinus: Das bedeutet ihre Veränderung für ihre Musik

In ihrer Ankündigung auf Instagram haben die Jungs außerdem verraten, dass es 2020 endlich wieder neue Musik geben wird! "Wir haben ein paar spannende Sachen, die euch dieses Jahr erwarten", schreiben die norwegischen Zwillinge auf ihrem Kanal, "Es passieren große Dinge und es kommt noch mehr … Danke euch allen, dass ihr uns dabei helft unsere Träume zu verwirklichen und an uns glaubt. Wir lieben euch!" Awww, wir werden die Boys auch immer unterstützen. Außerdem bezeichnen M & M den Wechsel auch als "nächsten Abschnitt ihrer Karriere" – wir sind sehr gespannt, was uns in diesem Kapitel erwartet und sind uns ganz sicher, dass Marcus und Martinus mit ihrem neuen Team auch weiterhin Erfolge feiern werden!

