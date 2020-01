Greta Thunberg: Umwelt-Ikone!

Sie reist nachhaltig um die Welt, um sich für ein wichtiges Thema stark zu machen. Greta Thunberg kämpft für unsere Umwelt und gründete die globale Bewegung "Fridays For Future", die großen Wellen geschlagen hat. Mit 16 Jahren startete sie ihre Mission. Greta fing an zu streiken und bald schlossen sich viele Schüler an, um sich für ein gemeinsames Ziel einzusetzen: den Ausbau des Umweltschutzes und den Stopp der Klimakatastrophe! Mittlerweile spricht Greta Thunberg auf internationalen Konferzen und wurde mit ihrem Einsatz in Sachen Klimaaktivismus zu einer echten Umwelt-Ikone.

Greta Thunberg: In Hamburg anzutreffen!

Greta Thunberg ist seit gestern dauerhaft in Hamburg zu besuchen. Die 17-jährige Schwedin wurde nun mit einer ganz besonders Auszeichnung geehrt. Sie ist nun offiziell ein Teil des Panoptikum in Hamburg! Dort gibt es jetzt eine Wachsfiguren-Greta, welche sogar passend der Jahreszeit gekleidet wird! Zur Begründung teilte Deutschlands größtes Wachsfigurenkabinett im Hamburg mit: „Kaum eine andere Persönlichkeit stand in den vergangenen Monaten so im Zentrum des öffentlichen Interesses wie Greta Thunberg. Damit ist für viele zum Vorbild für klimaschonendes Handeln geworden und hat somit einen Platz im Panoptikum verdient.“ Falls du auch etwas für den Umweltschutz tun möchtest, hier haben wir 10 Dinge, welche die Welt besser machen! 😊 💪🏻

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!